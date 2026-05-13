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El viaje de Ayuso a México: las inconsistencias y exageraciones del relato de la presidenta madrileña

Ayuso, a su regreso a España, no aclara cuáles fueron las amenazas que recibió ni dónde estuvo durante más de dos días.

| etiquetas: ayuso , mexico , inconsistencias , riviera maya , tequila
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2 comentarios
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Javi_Pina #1 Javi_Pina
Este viaje, pagado por los madrileños les ha sido de utilidad? Es decir estaba entre las principales preocupaciones de los madrileños insultar a los mejicanos? Mucho quejarse del falcon y luego se toma unas vacaciones pagadas por los madrileños. Olé.
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O.OOЄ #2 O.OOЄ
#1 Ha sido de utilidad, porque se hizo para desviar la atención del juicio donde estaba declarando MAR. Básicamente fue allí a hacer ruido.
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menéame