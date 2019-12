Viajamos de 2019 a 2009: ¿cómo usábamos Internet y de qué se hablaba hace diez años?

Diez años dan para mucho. Hace diez años no habían sucedido ni la Primavera Árabe, ni el 15M ni Occupy Wall Street. Podemos no existía, Albert Rivera acababa de hacerse cargo de Ciudadanos y Juan Carlos I seguía siendo Rey de España. José Mújica aún no era presidente de Uruguay, Hugo Chávez seguía vivo, el Papa Francisco no era Papa y Barack Obama estaba en su primera legislatura. La selección española no había ganado el mundial de Fútbol, My Little Pony o Black Mirror no se habían estrenado. Twitter y Facebook eran lugares diferentes a lo que