El veterano cineasta Richard Donner estará de vuelta en la dirección de Arma Letal 5

Mucho tiempo se lleva hablando de Arma Letal 5, pero no ha sido hasta 2020 cuando se ha corroborado que está en marcha, con Mel Gibson confirmando su vuelta y la de Danny Glover. Pero no serán los únicos, Richard Donner, veterano responsable de dirigir las 4 entregas, no solo está trabajando en el guion a sus 90 años, sino que también ha confirmado en una entrevista que volverá para dirigir Arma Letal 5 y que esta supondrá el cierre definitivo de las andanzas de la icónica pareja de policías formada por Martin Riggs y Roger Murtaugh.