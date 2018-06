'A Very English Scandal': política, homosexualidad, crímenes y abuso de poder en una historia real

En 1974, Andrew Newton, un piloto de aerolíneas dispuesto a hacer lo que fuera por dinero, fue contratado para matar a Norman Scott, el amante homosexual de un prestigioso político liberal llamado Jeremy Thorpe. “Mi contacto me indicó que Norman Scott debía ser asesinado. Yo le planteé entonces cuestiones que cualquier sicario profesional necesitaría saber: dónde vive, cuáles son sus hábitos, si tenía perro… Le sonará divertida esta pregunta, pero es que me dijeron que no tenia perro”, explicó, contrariado, Andrew Netwon a la prensa.