VÉRTIGO 55. El Monstruo de Patty Jenkins

"Monster". Esta película es un electrocardiagrama que someterá a prueba la calidad humana de nuestros corazones. Un acercamiento crudo y, al mismo tiempo, sensible, a la historia real de la asesina serial Aillen Carol Wournos. Soberbia interpretación de Charlize Theron. Magistral autoría de Patty Jenkins. Música original del D.J. Brian B.T. Transeau. Y canciones de Journey ("Don't Stop Believin"), Beth Orton con The Chemical Brothers ("Where Do I Begin"), y Tommy James And The Shondells ("Crimson And Clover"). ¡Bienvenidos a Vértigo!