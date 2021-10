El vertido de aguas fecales en Reino Unido es otro símbolo de las promesas incumplidas del Brexit

Recuerdo los buenos tiempos, cuando no andábamos dando tumbos todo el rato, de crisis en crisis, y teníamos tiempo para preguntarnos por qué la legislación de playas limpias de la Unión Europea (UE) no había conseguido más popularidad. Quizá simplemente a la gente no le importaban las aguas fecales. Posiblemente esa era la hipótesis que usaban los diputados conservadores, los mismos que sentían un creciente malestar (así es como se dice en los pasillos a estar de los nervios) por el proyecto de ley medioambiental [...]