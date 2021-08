La versión del Rayo Vallecano sobre la situación del Femenino

Según la versión del club trasladada a la SER, la entidad se ha reunido hasta en tres ocasiones con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y están a la espera de saber el dinero que recibirán para saber con qué presupuesto contarán. Cuando lo sepan negociarán los contratos. Ademas la Primera Iberdrola no es una competición profesional aún no está regulado por el CSD (sí hay un Convenio Colectivo). Los clubes no están obligados a hacer contratos profesionales.