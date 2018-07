Una versión más oscura de "Born in the USA" de Bruce Springteen  

En 1982, Bruce Springsteen grabó esta cruda y oscura maqueta de "Born in the USA" durante las sesiones que darían lugar a su álbum de Nebraska, mi favorito de todos sus lanzamientos. "Born in the USA" trata sobre el impacto de la guerra de Vietnam en Estados Unidos y el maltrato que el país inflige a los veteranos a su regreso. Por supuesto, la versión familiar de la canción que salió a la venta en 1984 ha sido reinterpretada por muchos como un himno patriótico porque, ya sabes, quién presta atención a las letras. [vía boingboing]