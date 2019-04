Verónica: terror basado en hechos reales  

"Verónica" es una película de terror española que no pueden dejar pasar. Llegar a esta película no me costó en absoluto. De hecho me decidí tan solo porque el director, Paco Plaza, fue uno de los dos que dirigió la maravillosa #REC . El motivo por el cual me decidí, es que está basada en un hecho real: un expediente llamado "Expediente Vallecas" que fue redactado por la policía que acude al domicilio a raíz de las denuncias de "ruidos raros". Y el informe es documento fiel de los hechos inexplicables que presenciaron los uniformados. Imperdible.