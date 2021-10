Verle las ventajas al lobo

El ganadero Javier Arroyo valora que el cánido salvaje controle los ecosistemas. Cría a sus reses en Ávila, donde ese depredador está estrictamente protegido, utilizando únicamente mastines que no se separan del rebaño ni denoche cuando las guarda en el redil. Arroyo se queja de la falta de apoyo por parte de la Junta de Castilla y León. “Es verdad que me dieron un mastín, pero no te enseñan a manejarlo y eso es imprescindible”, aclara. Lo que sí hace el Ejecutivo regional al sur del Duero es pagar los daños, siempre que se acrediten.