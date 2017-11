Vergüenza ajena

“Siento que mi oficio camina por el precipicio y que sólo un milagro lo salvará de la hecatombe definitiva”. Gervasio Sánchez reflexiona sobre la precariedad y la inestabilidad a la que se enfrentan los jóvenes para ejercer el periodismo. A principios de este mes recibí el siguiente correo: “Estos últimos meses lo he pensado mucho y he decidido que me vuelvo a España por un tiempo indefinido. Estoy cansada física y mentalmente. No quiero volver a pasar otra Navidad sola. Esto no quiere decir que renuncie…"