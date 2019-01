Ante todo este artículo va de vergüenza, no de repudio, rechazo o desprecio ante acciones delictivas como la corrupción o la prevaricación. Vergüenza es cuando en un partido existe alguien que robe dinero público, que ninguno de los demás integrantes lo denuncie cuando lo saben y que no se dignen en pedir que devuelva lo robado. Vergüenza es un partido al que no le importe que se repitan elecciones, como las generales por ejemplo, con un gasto de 140 millones de euros, sin respetar lo votado por el pueblo.