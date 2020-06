Los Verdes alemanes empiezan a ver con mejores ojos las nuevas técnicas de fitomejoramiento

22 miembros de los Verdes de Alemania acaban de firmar una contribución titulada “Nuevos tiempos, nuevas respuestas: regular la ley de la ingeniería genética de una manera moderna”. Consideran que los desafíos del cambio climático no pueden superarse sin nuevas tecnologías, ya que el ritmo actual de la innovación ya no es suficiente para salvar el clima y el medio ambiente. Llaman a combinar una agricultura sostenible con nuevas técnicas de fitomejoramiento, en particular en torno a variedades resistentes a enfermedades y más rentables.