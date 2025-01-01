La verdadera razón por la que la IA aún no te ha reemplazado [ENG]

La IA ya es lo suficientemente potente como para reemplazar millones de empleos. Lo único que frena los despidos masivos no es la tecnología. Es que ningún director ejecutivo quiere ser el primero en enfrentarse a la polémica política. La máquina está en marcha. No es que la IA no pueda reemplazarnos, sobre todo en trabajos del conocimiento. Es que tu jefe aún no se atreve a decirte que te despiden por un robot. No quiere ser el villano. Espera a que crucifiquen a uno de sus compañeros antes de entrar en escena. ¿Pero por cuánto tiempo?
Sencillamente no me lo creo. ¿Un CEO con miedo a despedir masivamente para ahorrar costes y los inversores prefieren "perder dinero"? Ni de coña.
La de gilipolleces que hay que leer, de verdad.
Tienen las respuestas desde hace bastante bastante tiempo que se lleva tratando el tema. Seguro que la ia ha recopilado todo ese conocimiento y si esos politicos le preguntan les puede dar las respuestas.
