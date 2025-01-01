La verdadera razón por la que la IA aún no te ha reemplazado [ENG]

La IA ya es lo suficientemente potente como para reemplazar millones de empleos. Lo único que frena los despidos masivos no es la tecnología. Es que ningún director ejecutivo quiere ser el primero en enfrentarse a la polémica política. La máquina está en marcha. No es que la IA no pueda reemplazarnos, sobre todo en trabajos del conocimiento. Es que tu jefe aún no se atreve a decirte que te despiden por un robot. No quiere ser el villano. Espera a que crucifiquen a uno de sus compañeros antes de entrar en escena. ¿Pero por cuánto tiempo?