La verdadera razón por la que la IA aún no te ha reemplazado [ENG]

La IA ya es lo suficientemente potente como para reemplazar millones de empleos. Lo único que frena los despidos masivos no es la tecnología. Es que ningún director ejecutivo quiere ser el primero en enfrentarse a la polémica política. La máquina está en marcha. No es que la IA no pueda reemplazarnos, sobre todo en trabajos del conocimiento. Es que tu jefe aún no se atreve a decirte que te despiden por un robot. No quiere ser el villano. Espera a que crucifiquen a uno de sus compañeros antes de entrar en escena. ¿Pero por cuánto tiempo?

Barbol_Pelao #3 Barbol_Pelao
" ningún director ejecutivo quiere ser el primero en enfrentarse a la polémica política"

Sencillamente no me lo creo. ¿Un CEO con miedo a despedir masivamente para ahorrar costes y los inversores prefieren "perder dinero"? Ni de coña.
6
gitamon #4 gitamon
#3 el zorro está en el gallinero
1
#9 Barret_Garvey
#3 Los ceos son los hijos tontos de la burguesía y les quieren seguir pagando millonadas por un trabajo que la IA ya podría realizar perfectamente.
1
UnDousTres #15 UnDousTres
#3 El problema del CEO es que quizas el tampoco sea necesario.
0
pip #12 pip
Pero vamos a ver, si la AI pudiese re-emplazarme, yo mismo pondría la AI a trabajar por mí ahora mismo y me iría a la playa, en vez de estar aquí programando con el aire acondicionado y un poco de migraña.

La de gilipolleces que hay que leer, de verdad.
2
Enésimo_strike #13 Enésimo_strike
Chorrada suprema. Microsoft despidió a 9.000 empleados y dijo que los sustituiría por IA, en la presentación la IA hizo un dibujo de una mujer frente a un ordenador donde la imagen se veía por detrás en lugar de mirando a la que la usaba. ¿Resultado? Polémica de cuatro frikis porque cierran estudios de videojuegos, 0 trascendencia al público general y MS alcanzó su mayor cotización en la historia.
1
borteixo #1 borteixo
Es gracioso porque despidieron a toda la plantilla de gizmodo españa para hacer traducciones mierder de la versión en inglés. Así les va.
1
gitamon #2 gitamon
#1 a nadie le gusta tirar el dinero, o sí?. Si los traductores por IA funcionan perfectamente, ¿para qué contratar a alguien?
0
ContinuumST #8 ContinuumST
#2 ¿Funcionan perfectamente? Bueno, si te refieres a una traducción de andar por casa, vale... Traducir obras complejas, sofisticadas, poesía, etc... No es ni medio fácil para un traductor humano experimentado.
0
hormiga_cartonera #11 hormiga_cartonera
Si fuera autónoma despedirían sin pestañear pero ahora mismo lo que hay, por mucho marketing que metan, dista mucho de suplantar a un humano. Las cagadas que meten son antológicas y, por supuesto, entender contextos complejos y abstractos aún le quedan años luz. Así que no, no nos sustituyen por ningún tipo de empatía si no porque es completamente inviable para el negocio.
1
UnDousTres #16 UnDousTres
#11 Y lo peor de todo, si la caga no puedes cagarte en sus muertos y amenazarlo con despedirlo :shit:
0
ContinuumST #7 ContinuumST
"The number of its robots is nearly equivalent to the 1.546 million people (full-time and part-time) that the company employs globally."

xD xD xD xD xD xD xD
0
capitan__nemo #5 capitan__nemo
"These are questions politicians have not yet addressed, likely because they don’t have the answers."
Tienen las respuestas desde hace bastante bastante tiempo que se lleva tratando el tema. Seguro que la ia ha recopilado todo ese conocimiento y si esos politicos le preguntan les puede dar las respuestas.
0
#17 diablos_maiq
¿Que por qué no me despide? Pues porque no sabe quien soy.
0
#14 Magicus
Quien escribió este artículo? Un mono con IA?
0
gitamon #6 gitamon
ningún director ejecutivo quiere enfrentarse a pedro Sánchez
3
#10 sorecer
#6 Toma, tu :calzador: :calzador:

Para ser un trolito a sueldo, aguantas tiempo, ehh. Ya vas para 2 añitos.. aup!
2

