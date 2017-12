La verdadera importancia de AlphaZero  

AlphaZero ha arrasado a Stockfish 8 que, hasta hace poco tiempo, era la vanguardia de la computación aplicada al ajedrez. Pero esto no es lo más espectacular. Lo importante no es tanto el qué, como el cómo. AlphaZero no es una simple máquina de cálculo, sino un algoritmo al que, sencillamente, se le programaron todos los movimientos posibles del juego para que comenzara a jugar por sí sola. El resultado ha sido apabullante y ha tenido menos recorrido mediático del debido, incluso ahora cuando ha sido aplicada al ajedrez en lugar de al go.