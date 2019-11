La verdadera historia tras las canciones de Queen

El 24 de noviembre de 1991, Farrokh Bulsara, más conocido por todos como Freddie Mercury, fallecía víctima de una bronconeumonía agravada por el sida. Pero, a pesar de su deteriorado estado de salud, el líder y vocalista principal de Queen consiguió grabar poco antes de su muerte la inolvidable 'Show Must Go On' (con falsetes y notas agudas incluidas) de una sola toma. En el aniversario de su fallecimiento, recordamos las historias que esconden los versos y acordes de algunas de las grandes canciones a las que puso voz el mejor cantante...