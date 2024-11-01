·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8860
clics
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
5911
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
5712
clics
BBC prohíbe a sus periodistas usar el término "secuestrado" para describir la captura de Maduro
5593
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
4094
clics
Acorralan e insultan en directo a una experta en Venezuela en Antena 3
más votadas
476
Trump se jacta de obligar a líderes de otros países a aumentar el precio de los medicamentos en un pacto secreto a espaldas a la población
584
EEUU admite que el Cártel de los Soles no existe tras detener a Maduro
660
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
473
Señor Moreno Bonilla, ¿hay derecho a que un joven lleve esperando ocho meses para ser operado de un tumor cerebral?
366
Trump descarta elecciones en Venezuela: «Yo estoy al mando»
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
41
clics
La VERDAD sobre la baliza V16: así te LOCALIZAN cuando la activas
La información de la baliza no solo acaba en la DGT. Vamos a hablar sobre la conectividad de las balizas V16 e incluso como verlas en el mapa.
|
etiquetas
:
baliza v16
,
seguridad
,
privacidad
1
1
3
K
-10
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
3
K
-10
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
WcPC
La idea de las balizas era esa
:
Que todo el mundo supiera donde tiene un accidente.
Te aparece en el navegador, el coche autónomo lo sabe, etc...
Porque es muy peligroso cuando tienes un accidente adelante y tu sigues circulando a 90km/h, puedes comerte al conductor o al coche que está detenido al otro lado de la curva.
Que recorres 30 metros en 2 segundos si vas a 90...
Si el GPS te dice que tienes un accidente adelante, aminoras...
Es lo mismo que antes, solo que, en lugar de solo saberlo de manera visual, tienes otra manera de saberlo desde mucho antes de poder ver el triángulo.
0
K
11
#1
Ka0
Aparte de las grúas piratas, cualquiera con malas intenciones podrá saber tu posición en una situación de vulnerabilidad, y sobre todo en zonas apartadas puede generar problemas de seguridad personal.
0
K
10
#2
Aokromes
#1
claro, vas a ir a donde hay un coche averiado donde puede presentarse la guardia civil en cualquier momento.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Que todo el mundo supiera donde tiene un accidente.
Te aparece en el navegador, el coche autónomo lo sabe, etc...
Porque es muy peligroso cuando tienes un accidente adelante y tu sigues circulando a 90km/h, puedes comerte al conductor o al coche que está detenido al otro lado de la curva.
Que recorres 30 metros en 2 segundos si vas a 90...
Si el GPS te dice que tienes un accidente adelante, aminoras...
Es lo mismo que antes, solo que, en lugar de solo saberlo de manera visual, tienes otra manera de saberlo desde mucho antes de poder ver el triángulo.