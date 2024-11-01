edición general
2 meneos
41 clics

La VERDAD sobre la baliza V16: así te LOCALIZAN cuando la activas  

La información de la baliza no solo acaba en la DGT. Vamos a hablar sobre la conectividad de las balizas V16 e incluso como verlas en el mapa.

| etiquetas: baliza v16 , seguridad , privacidad
1 1 3 K -10 actualidad
3 comentarios
1 1 3 K -10 actualidad
WcPC #3 WcPC
La idea de las balizas era esa:
Que todo el mundo supiera donde tiene un accidente.

Te aparece en el navegador, el coche autónomo lo sabe, etc...

Porque es muy peligroso cuando tienes un accidente adelante y tu sigues circulando a 90km/h, puedes comerte al conductor o al coche que está detenido al otro lado de la curva.
Que recorres 30 metros en 2 segundos si vas a 90...

Si el GPS te dice que tienes un accidente adelante, aminoras...
Es lo mismo que antes, solo que, en lugar de solo saberlo de manera visual, tienes otra manera de saberlo desde mucho antes de poder ver el triángulo.
0 K 11
Ka0 #1 Ka0
Aparte de las grúas piratas, cualquiera con malas intenciones podrá saber tu posición en una situación de vulnerabilidad, y sobre todo en zonas apartadas puede generar problemas de seguridad personal.
0 K 10
Aokromes #2 Aokromes
#1 claro, vas a ir a donde hay un coche averiado donde puede presentarse la guardia civil en cualquier momento.
0 K 10

menéame