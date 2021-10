¿De verdad 9 de cada 10 dentistas recomiendan esa pasta de dientes? [ENG]  

Seguro que has oído afirmaciones como que 9 de cada 10 dentistas recomiendan tal o cual pasta de dientes. Pero, ¿cómo saber si se trata de una estratagema de marketing o de una estadística sólida? Tres preguntas que debes hacerte para mejorar tu detector de tonterías: 1) ¿Cuál es la pregunta exacta que se hizo a los entrevistados? 2) ¿Qué es lo que no me estás contando? 3) ¿Cuál era el contexto de la encuesta? En un vídeo de 3 minutos tenemos varios ejemplos de manipulación estadística, por ejemplo con Colgate.