Veracidad de la información y derechos al honor y a la intimidad de personalidades de relevancia pública

El Tribunal Constitucional exige que la información transmitida tenga una trascendencia pública si quiere cumplir con la libertad de información. En este caso, la información habrá que evaluarla analizando el contenido de la noticia en cuestión y a las personas implicadas. Por poner un ejemplo, si damos una información sobre una personalidad pública (sobre un ministro, por ejemplo), esta no será relevante si no trata sobre aspectos públicos de interés general (no tendrá trascendencia o relevancia pública una información que consiste,…