Qué ver en la laguna en la isla de tenerife. los lugares más interesantes

No sé a vosotros, pero a mí cuando me toca hacer la maleta para viajar a Canarias me entra el buen rollito en el cuerpo y ya no se me quita en una temporada. Recientemente estuve unos días en Tenerife y por fin, descubrí la ciudad de La Laguna en el norte de la isla. Ya sé que no tengo perdón, lo sé, pero ya sabéis que muchas veces cuando viajas, no siempre tienes los mismos intereses, muchas veces, los viajes son para desconectar y no hacer absolutamente nada, más que ver el horizonte, tomar el sol y ver el atardecer tomando unas cañas que,