A ver cómo se siente con nueve cañones disparándole. el ataque de Trump a la republicana Liz Cheney por apoyar a Kamala Harris

Es una persona muy tonta, muy tonta. Es una halcón de guerra radical. Pongámosla allí de pie con un rifle y con nueve cañones disparándole. Veamos cómo se siente, ya sabes, cuando las armas apuntan a su cara”. Con esta retórica belicista y violenta el ex presidente Donald Trump, y candidato republicano a la Casa Blanca, ha atacado este jueves por la noche a la ex congresista republicana Liz Cheney, hija del ex vicepresidente de George W. Bush,