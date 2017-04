Una de las tentaciones al diseñar programas del estado de bienestar es limitar su acceso a aquellos que de verdad lo necesitan. Dado que los recursos son escasos, dar buenos servicios cuesta dinero y subir impuestos no es una buena forma de hacer amigos, los políticos a menudo restringen el acceso según el nivel de renta. Es mucho más barato, obviamente, y así puedes decir que no estás creando un sistema que subvenciona a quien no lo necesita.