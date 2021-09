Vengo del pasado; no vengáis

Manejo una teoría que no por pedestre es menos cierta: cada vela que soplamos, todos, estamos más cerca de convertirnos en Javier Marías. No en columnista cascarrabias, no: en gente enfadada porque el mundo a su alrededor se ha vuelto incomprensible. Envejecer es, inevitablemente, apretar los puñitos reclamando que las cosas sigan haciéndose como te hacen sentir cómodo a ti.