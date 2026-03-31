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La venganza del agente 81.067: el investigador de la caja B del PP desmonta la coartada de los acusados en Kitchen

La venganza del agente 81.067: el investigador de la caja B del PP desmonta la coartada de los acusados en Kitchen

El inspector jefe Manuel Morocho negará en el juicio que el espionaje a Bárcenas fuera parte de la investigación al PP porque ni él ni el juez fueron informados. En fase de instrucción relató las presiones y el acoso para que dejara su trabajo: “Se me conminó a que no pusiera el nombre de Rajoy”. Durante la instrucción del caso Kitchen, Morocho desmontó esa coartada: él era el único responsable de investigar la caja B a las órdenes de Pablo Ruz, y ni él ni el juez fueron nunca informados de las maniobras de la brigada política.

| etiquetas: pp , corrupción , kitchen , rajoy , cospedal
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3 comentarios
30 7 0 K 188 actualidad
Anfiarao #1 Anfiarao
Las presiones y amenazas que tiene que estar aguantando este hombre y su familia y entorno tienen que ser de órdago por parte de la secta mafiosa podrida pepera.

Esperemos que no lo suiciden....
2 K 44
#2 Suleiman
#1 Espera que llegue vivo al juicio....
1 K 32
Poplíteo #3 Poplíteo *
#1 En el último juicio que seguí, vi a cuatro testigos declarando que el acusado era inocente, y los jueces no los escucharon.

En este juicio perfectamente pueden decidir no escuchar que los acusados son culpables.
1 K 28

menéame