La venganza del agente 81.067: el investigador de la caja B del PP desmonta la coartada de los acusados en Kitchen

El inspector jefe Manuel Morocho negará en el juicio que el espionaje a Bárcenas fuera parte de la investigación al PP porque ni él ni el juez fueron informados. En fase de instrucción relató las presiones y el acoso para que dejara su trabajo: “Se me conminó a que no pusiera el nombre de Rajoy”. Durante la instrucción del caso Kitchen, Morocho desmontó esa coartada: él era el único responsable de investigar la caja B a las órdenes de Pablo Ruz, y ni él ni el juez fueron nunca informados de las maniobras de la brigada política.