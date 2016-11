4 meneos 29 clics

¿Quieres sentirte cómo Pablo Escobar y verte rodeado por montañas de billetes? Entonces su lugar es el paraíso económico de la República Bolivariana de Venezuela un lugar donde los billetes ya no se cuentan sino que se pesan. Es lo que pasa cuando un país entra en hiperinflación y su gobierno intenta por todos los medios ocultarlo y no reconocer el desastre. El primer paso es pasarte dos años sin publicar ningún dato de inflación de forma regular. El segundo paso es mantener los billetes con la misma denominación no importa cuanto valor haya.