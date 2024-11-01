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Venezuela no tiene previsto ser el estado 51 de EE.UU.: Delcy Rodríguez
La presidenta interina de Venezuela descartó la posibilidad de que su país se anexe a Estados Unidos y aseguró que defenderá su soberanía.
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:
delcy rodríguez
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trump
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venezuela
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estado 51
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#2
angelitoMagno
Primero tienen que anexionarse Canada y Groenlandia, que iban antes.
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#10
pirat
#2
La uropa de úlcera vombardeen
ya hace tiempo que hace de felpudo.
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#1
Usuario22
Como si importara su opinión…
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#5
ur_quan_master
#1
Como si importase la opinión de Trump.
Le quedan solo unos pocos meses de majaderías.
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#6
CosaCosa
#5
la opinion de trump importa. Delcy esta ahi porque trump lo permite, y la dejara estar mientras haga lo que trump quiere.
El como maneje delcy a los pobres se la suda mientras rinda pleitesia y les proporcione los recursos que el solicite
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#7
makinavaja
#5
Espera a ver....
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#11
Grahml
*
#1
Es más cierto lo que comenta
#5
que lo que tu comentas.
Por eso Fachascal y similares están calladitos esperando a que Trump y sus locuras desaparezcan del mapa y evitar que les humillen aún más.
Sánchez está siendo valorado positivamente en todo el mundo, y no es porque la gente quiera a Sánchez, es porque la gente odia a muerte a Trump.
Y cuidado, que estas tendencias globales también afectan a España localmente.
El odio a Trump igual es lo que salva otra vez al superviviente del perro.
0
K
20
#8
sliana
Tantas cosas no estaban previstas... Que secuestraran a su dirigente, que mataban a 30 fulanos aparte del centenar de muertos en el mar, que les robaron el petróleo, el oro, el uranio, la tierra, el derecho a votar sus dirigentes... Porque el estado 51 no iría con derecho al voto, por supuesto.
1
K
19
#12
RoterHahn
#8
What!!
Derecho a que?
Colonia pura y dura
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12
#3
JackNorte
*
Para que, si Trump puede secuestrar presidentes y marcar las politicas,que interes tiene en hacer nada si ya puede cogerlo todo, con un twit mas que de sobra, es mio y hago lo que quiero. Es mucho mejor mandar asi que con elecciones que no sabes que saldra si no las amañas.
Y luego tener que secuestrar otro presidente o gobernador.
0
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12
#9
ewok
#3
Ya dijo el de Palantir que la democracia es incompatible con su idea de libertad.
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#4
Garminger2.0
¿Y tenían previsto que les robaran al presidente?
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ya hace tiempo que hace de felpudo.
Le quedan solo unos pocos meses de majaderías.
El como maneje delcy a los pobres se la suda mientras rinda pleitesia y les proporcione los recursos que el solicite
Por eso Fachascal y similares están calladitos esperando a que Trump y sus locuras desaparezcan del mapa y evitar que les humillen aún más.
Sánchez está siendo valorado positivamente en todo el mundo, y no es porque la gente quiera a Sánchez, es porque la gente odia a muerte a Trump.
Y cuidado, que estas tendencias globales también afectan a España localmente.
El odio a Trump igual es lo que salva otra vez al superviviente del perro.
What!!
Derecho a que?
Colonia pura y dura
Y luego tener que secuestrar otro presidente o gobernador.