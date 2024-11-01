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Venezuela no tiene previsto ser el estado 51 de EE.UU.: Delcy Rodríguez

Venezuela no tiene previsto ser el estado 51 de EE.UU.: Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela descartó la posibilidad de que su país se anexe a Estados Unidos y aseguró que defenderá su soberanía.

| etiquetas: delcy rodríguez , trump , venezuela , eeuu , estado 51
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Primero tienen que anexionarse Canada y Groenlandia, que iban antes.
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#10 pirat
#2 La uropa de úlcera vombardeen
ya hace tiempo que hace de felpudo.
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#1 Usuario22
Como si importara su opinión…
3 K 41
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 Como si importase la opinión de Trump.
Le quedan solo unos pocos meses de majaderías.
2 K 39
#6 CosaCosa
#5 la opinion de trump importa. Delcy esta ahi porque trump lo permite, y la dejara estar mientras haga lo que trump quiere.

El como maneje delcy a los pobres se la suda mientras rinda pleitesia y les proporcione los recursos que el solicite
2 K 28
makinavaja #7 makinavaja
#5 Espera a ver.... :troll:
0 K 13
#11 Grahml *
#1 Es más cierto lo que comenta #5 que lo que tu comentas.

Por eso Fachascal y similares están calladitos esperando a que Trump y sus locuras desaparezcan del mapa y evitar que les humillen aún más.

Sánchez está siendo valorado positivamente en todo el mundo, y no es porque la gente quiera a Sánchez, es porque la gente odia a muerte a Trump.

Y cuidado, que estas tendencias globales también afectan a España localmente.

El odio a Trump igual es lo que salva otra vez al superviviente del perro.
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#8 sliana
Tantas cosas no estaban previstas... Que secuestraran a su dirigente, que mataban a 30 fulanos aparte del centenar de muertos en el mar, que les robaron el petróleo, el oro, el uranio, la tierra, el derecho a votar sus dirigentes... Porque el estado 51 no iría con derecho al voto, por supuesto.
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RoterHahn #12 RoterHahn
#8
What!!
Derecho a que?
Colonia pura y dura
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JackNorte #3 JackNorte *
Para que, si Trump puede secuestrar presidentes y marcar las politicas,que interes tiene en hacer nada si ya puede cogerlo todo, con un twit mas que de sobra, es mio y hago lo que quiero. Es mucho mejor mandar asi que con elecciones que no sabes que saldra si no las amañas.
Y luego tener que secuestrar otro presidente o gobernador. xD
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ewok #9 ewok
#3 Ya dijo el de Palantir que la democracia es incompatible con su idea de libertad.
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#4 Garminger2.0
¿Y tenían previsto que les robaran al presidente?
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menéame