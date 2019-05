Venezuela como arma arrojadiza

En España se trata la información procedente de Venezuela como una cuestión nacional,es decir como un arma arrojadiza. El objetivo no es resolver los problemas,sino descalificar al contrario. A una parte de la izquierda,le cuesta aceptar que Maduro y su equipo tienen poco o nada que ver hoy con los valores de la izquierda,por muchos eslóganes revolucionarios que se sepan. Representan un gobierno corrupto que se ha atornillado al poder defendido por una casta militar que protege sus privilegios. Maduro no es Chávez.Maduro no tiene otra salida..