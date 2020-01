Venecia. El pescadero Bassich cierra. Paolo se despide después de 63 años. (it)

Trabajó en ese puesto de pescado durante 63 años. Solo un mostrador continuará la actividad… Una historia que comienza en los años cincuenta, la que cuenta Bassich. "Entonces había más clientes, está claro", dice, "y había más venecianos". Ahora Paolo Bassich, de 75 años bien llevados, ha decidido irse. "No me pesaba el cansancio, sino pensar en la responsabilidad ", dice Bassich nuevamente," elegir el pescado adecuado no es algo fácil".