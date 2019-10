Vendo casa en el Mar Menor

Se Vende Casa Spanish Real Estate Sign and House and Blue Sky with Clouds. Más de 300 días de sol al año, y una temperatura media de 20 grados, y subiendo. Primera línea de playa. Podrá ver incluso los peces y crustáceos saltar en la orilla, dándole la bienvenida. Precio muy bueno, facilidades de pago. No haga caso a los rumores que corren en las redes sociales sobre la situación del Mar Menor, ni mucho menos haga caso a esos agoreros rojiverdes que anuncian que La Manga quedará inundada dentro de cincuenta años...