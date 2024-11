Vendiendo guerra: Cómo Raytheon y Boeing promocionan la escalada nuclear de la OTAN

Hay un conflicto de interés descomunal en que los grupos que asesoran al gobierno de EEUU acerca de política militar estén atiborrados de dinero proveniente de la industria armamentística. Este estudio procura cuantificar este conflicto de intereses. Los think tanks que recibieron más dinero del complejo militar-industrial son: The Atlantic Council (2,69 M$) y Center for Strategic and International Studies (2,46 M$). Los donantes más "generosos" fueron Northrop Grumman (1,07 M$) y Lockheed Martin (0,838 M$).