Lo que vemos está distorsionado por lo que esperamos ver

Una nueva investigación llevada a cabo por expertos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Plymouth (Inglaterra) muestra que los humanos "vemos" las acciones de otros no como realmente como son, sino ligeramente distorsionadas por nuestras expectativas. Publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B, el estudio podría explicar por qué las personas a menudo malinterpretamos las acciones de los demás.