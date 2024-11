Veinticuatro horas de horror para sobrevivir sin ayuda a la dana: «Cuando recibí esa mierda de alerta ya había pasado todo»

...06.30 horas. Ya es de día en Valencia, el nivel del agua ha descendido y ha dejado de llover. Han pasado casi veinticuatro horas desde la primera alerta roja de la Aemet. Paula sale del camión. Su casa está a poco más de un kilómetro desde donde se encuentra. Al salir, se encuentra una imagen apocalíptica: «No hubo ningún tipo de protocolo. Había solo un policía, que no sabía por dónde tirar. Había gente haciéndose torniquetes. Yo me sentí abandonada, sabías que no iba a venir nadie a por ti». Por fortuna, a los pocos metros vio a Juanjo,..