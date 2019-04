Los veganos son prácticamente inmortales (lo dice la ciencia)

Y es que parece ser que la dieta vegana (y la vegetariana) te ayuda a mantenerte más sano y a vivir por mucho más tiempo. Así lo dice un estudio publicado por The Journal of Nutrition de Oxford, que buscaba conocer no solo las diferencias entre personas que siguen una dieta vegana y una no vegana, sino también aquellos que son ovo lacto vegetarianos (sí comen huevos y productos lácteos), pesco vegetarianos (sí comen pescado) y semi vegetarianos (comen carne una vez a la semana).