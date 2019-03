Veganos en el Ejército de EEUU: "Elijo no ser violento en mi vida cotidiana"

John, un especialista del ejército estadounidense, se hizo vegano en 2018 mientras estaba de servicio en Oriente Medio, tras comenzar a practicar el budismo. "Estando en el Ejército vivo sumergido en un mundo violento, pero intento tener un estilo de vida lo más pacífico posible", señala. "Elijo no ser violento en mi vida cotidiana, cuando no tengo que serlo. Es algo que encaja con mis creencias religiosas y con mis valores militares". Si bien la cantidad exacta de veganos en el Ejército no está determinada, John no está solo.