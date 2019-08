Se agota en cinco horas el 'pollo' vegetal de KFC [ENG]

No hay duda de que los sustitutos de la carne a base de plantas han sido populares, pero ¿cuándo fue la última vez que desencadenaron el tipo de frenesí asociado a los aficionados al cine o las apps para comprar zapatillas de deporte? Hoy, aparentemente. Beyond Meat y KFC han revelado que su prueba Beyond Fried Chicken en Atlanta se agotó en menos de cinco horas este 27 de agosto, con colas "que daban la vuelta al restaurante" desde el momento en que abrió la tienda.