La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ha reiterado hoy que la comunidad foral “no es negociable, no es moneda de cambio de nada, ni de nadie". «Mañana el PP se manifiesta contra el Gobierno otra vez por un fantasma que no existe. Navarra no está en cuestión, no es negociable. Los fantasmas que quiere agitar el señor Rajoy son eso, fantasmas», señaló.