Los vecinos de Sant Andreu, contra el puerta a puerta

El Ayuntamiento de Barcelona no dudó, la pasada semana, en anunciar con triunfalismo el inicio de la recogida de residuos puerta a puerta en Sant Andreu de Palomar el consistorio ha conseguido despertar el máximo rechazo vecinal a una iniciativa que únicamente ha creado problemas donde no los había. Para Aina, el nuevo método de recogida es todo un "lío" que ya le ha dado su primer disgusto. "No me recogieron la basura porque, según ellos, no había separado bien cuando creo que sí lo hice. Me la dejaron delante de la puerta un día más", explica