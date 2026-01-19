edición general
Los vecinos de Palma acusan a Podemos de faltar al respeto al luto oficial por el accidente ferroviario en Córdoba

«En momentos de dolor colectivo no caben los gestos partidistas ni la indiferencia; el respeto a las víctimas debe estar por encima de cualquier sigla política». La Federació de Veïnats de la Ciutat de Palma ha denunciado públicamente la actitud de Podemos por no respetar los tres días de luto oficial decretados por el Ajuntament de Palma con motivo del trágico accidente ferroviario de Adamuz y mantener su programa de fiestas por Sant Sebastià.

Casiopeo #4 Casiopeo
¿todos los vecinos de Palma acusan a Podemos?mira que no soy de la cuerda de los 4 de Galapagar, pero el titular es una basura.
RoterHahn #6 RoterHahn
#4
Y en la noticia misma tampoco dicen que es lo que podemos ha hecho para percibir de esa asociación tal reprimenda.
Sensacionalista como poco.
Veelicus #8 Veelicus
Que acto o que ha hecho podemos durante el luto?
colipan #3 colipan
Al final la culpa de Pablo Iglesias, lo de siempre
#5 decker
#3 Culpa de Pablo Iglesias como siempre no. Es fácil de entender joder, hay un luto oficial, déjate de actos partidistas y respeta. Igual que se critica a VOX en Aragón por lo mismo a estos igual.
#1 VFR
Cada partido se retrata con sus hechos
UsuarioDuro #2 UsuarioDuro
#1 Ahora mismo viene el portavoz y nos lo aclara.
ehizabai #7 ehizabai
#1 Que en Palma decrete tres días de luto por un accidente en Córdoba... Alguien me explicará qué coño se retrata Podemos en Palma.
Donostia entera está tocando tambores hoy, día de San Sebastian. Psicópatas sin empatía todos, claro está...
