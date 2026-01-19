Los vecinos de Palma acusan a Podemos de faltar al respeto al luto oficial por el accidente ferroviario en Córdoba

«En momentos de dolor colectivo no caben los gestos partidistas ni la indiferencia; el respeto a las víctimas debe estar por encima de cualquier sigla política». La Federació de Veïnats de la Ciutat de Palma ha denunciado públicamente la actitud de Podemos por no respetar los tres días de luto oficial decretados por el Ajuntament de Palma con motivo del trágico accidente ferroviario de Adamuz y mantener su programa de fiestas por Sant Sebastià.