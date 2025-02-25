edición general
4 meneos
28 clics
Los vecinos de Paiporta convocan una protesta el 20N para exigir la dimisión de Sánchez por la gestión de la DANA

Los vecinos de Paiporta convocan una protesta el 20N para exigir la dimisión de Sánchez por la gestión de la DANA

La localidad valenciana de Paiporta, una de las más afectadas por la tormenta DANA que azotó la provincia hace un año, ha puesto fecha a su próximo acto de protesta: el jueves 20 de noviembre a las 19:30 horas los vecinos y asociaciones de víctimas se concentrarán frente al Ayuntamiento para reclamar la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que consideran su “nula gestión” ante la catástrofe.

| etiquetas: dana , paiporta , sánchez dimisión , vecinos
4 0 3 K 29 actualidad
12 comentarios
4 0 3 K 29 actualidad
#1 miraqueereslinda
Sólo los vecinos fachas de Paiporta, claro está :troll:
3 K 49
Mountains #3 Mountains
#1 Si, supongo que todos señalarán con el brazo al sol..
0 K 11
MikeR #7 MikeR
#1 al menos parece que los más fachas están detrás de la convocatoria
www.lavanguardia.com/local/valencia/20251113/11257002/vox-alienta-acto
2 K 16
#12 miraqueereslinda *
#7 existe una gran diferencia entre "alentar" y "estar detrás". Si te molestas en leer la noticia añade "los populares también se han hecho eco en redes". Y es que es lógico que toda la oposición dé soporte a una manifestación en contra del gobierno. Lo raro sería lo contrario.
0 K 6
Aokromes #9 Aokromes *
#1 es casualidad la fecha, verdad verdadera del niño jesus :troll:
0 K 10
#2 pensacola
Sánchez, alías el garrapata
1 K 38
angeloso #8 angeloso
Concretamente UN ciudadano, concejal de Vox en el ayuntamiento.

Domain: lavozdepaiporta.es
Status: ok
Creation date: 25/02/2025
Expiration date: 25/02/2026
Registrar: REGISTRAR.EU
Registrant
ID: 19D80DE-ESNIC-F5
Name: Daniel Furio
1 K 15
JackNorte #6 JackNorte
Cuando puedes cambiar a un presidente y la gestion sigue siendo de las comunidades autonomas y se repetira , el problema no es el el presidente del pais.
Pero claro en Valencia votan a quienes les matan literalmente.
1 K 15
#10 Hynkel
#6 Parecido al imbécil que culpó hace poco al socialismo de la subida del precio de los huevos, en vez de a la escasez por gripe aviar.

La culpa de todo siempre es de mi enemigo.
1 K 20
mund4y4 #5 mund4y4
Oiga, vaya timing.
0 K 11
Ovlak #11 Ovlak
Parece que hay quedada de Núcleo Nacional aprovechando que ya se habían pedido el día libre.
0 K 11
#4 Barriales
Esto suena chiste.
2 K 10

menéame