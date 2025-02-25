Los vecinos de Paiporta convocan una protesta el 20N para exigir la dimisión de Sánchez por la gestión de la DANA

La localidad valenciana de Paiporta, una de las más afectadas por la tormenta DANA que azotó la provincia hace un año, ha puesto fecha a su próximo acto de protesta: el jueves 20 de noviembre a las 19:30 horas los vecinos y asociaciones de víctimas se concentrarán frente al Ayuntamiento para reclamar la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que consideran su “nula gestión” ante la catástrofe.