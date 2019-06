Vecinos de Madrid: "Si con el PP fue difícil, ahora va a ir a peor"

Vecinos de Usera, Chamberí y Salamanca se mueven entre el miedo y la cautela ante la posibilidad de que el partido de extrema derecha se haga con la presidencia de sus Juntas de Distrito. "No estoy nada de acuerdo con Vox, pero si hacen algo por el barrio... "Estamos abandonados de todo el mundo: izquierda, derecha…", dice un vecino de Usera. Unos temen retrocesos en igualdad, medio ambiente, movilidad y asociacionismo, y otros piden dar tiempo: "Hasta que no se vea cómo lo hacen, no se puede valorar".