¿Váyase, señor González? (OPINIÓN)

Hay motivos para estar en contra de Felipe González.También hay razones para estar a favor.Respetable. Pero no estoy de acuerdo con impedirle hablar en la Universidad Autónoma de Madrid. El derecho a la protesta cívica es defendible, fundamental, pero no comparto que llegue a silenciar una conferencia así. Mejor permitir que cada uno hable, para poder discrepar. Teniendo en cuenta, además, que también había alumnos que querían oír esa charla. Diría, en definitiva, que discrepar no debería ser excluyente. No debe serlo para echar a nadie..