"¿Vas a publicar eso?" - Cómo funciona el periodismo musical en España

“Después de publicar un artículo así, supongo que no vais a pedir acreditación, ¿verdad?”. La pregunta, que nos lanzaron tras haber publicado un texto que criticaba los desmanes de la organización que llevaba el Kalos Festival, me hizo un click en la cabeza. Por lo visto, hay una regla no escrita en el periodismo musical que estipula que la cobertura de un concierto, si va facilitada por la organización o por la banda, debe ir dirigida a la adulación y no a la crítica. El silencio mediático es, al parecer, más deseable que una reseña negativa.