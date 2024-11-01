Los varones de las tortugas mediterráneas están cometiendo un suicidio demográfico [ITA]

En la isla de Golem Grad (también conocida como "isla de las serpientes" de Macedonia del Norte) se está produciendo una tragedia inexplicable: la población local de tortugas mediterraneas (testudo hermanni), que comprende unos 1000 individuos, está cometiendo un suicidio demográfico a mano de los varones. Es el único caso de este tipo documentado en la literatura científica. El principal problema es que hay demasiados machos, del orden de 100 machos por cada hembra lo que está llevando a un declive demográfico por bullying de los machos