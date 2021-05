Varios vecinos empiezan a insultar desde la calle a la gente que sigue encerrada en casa

Los llamados «balconazis», ciudadanos que insultaban desde sus balcones a quienes salían a la calle en pleno confinamiento, han retomado el hábito de amenazar a sus vecinos pero, esta vez, fijándose en aquellos que, sin respetar el fin del toque de queda, siguen quedándose en su casa en vez de aprovechar para salir. «Me insultaban cuando salía a pasear al perro hace unos meses y ahora me insultan cuando no salgo a pasear al perro, con ellos no se puede ganar», se queja Elena Bravo, vecina de Sabadell