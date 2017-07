Varios trabajadores critican las condiciones laborales del Mad Cool y el Download

Alejandra formaba parte del equipo de producción del Mad Cool, hasta que decidió renunciar el tercer día porque "no me pareció correcta la manera de gestionar la muerte del compañero". Su labor consistía en entrar y salir del recinto de la Caja Mágica con una furgoneta para atender recados, comprar cosas o trasladar a gente del personal. "Un runner de producción está ahí para todo. No me daban pausas para comer y mi jornada en el festival era desde las 8 de la mañana hasta las 2 o 3 de la madrugada"