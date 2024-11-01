Varios españoles residentes en Estados Unidos coinciden en la gran lección laboral que deberíamos copiar en España: "aquí valoran la ambición y el sobresalir"

"Si quieres estar tranquilo, España es tu país. Si quieres trabajar, trabajar y trabajar, lo es EE.UU.". “Tu trabajo te define”. No hay sobremesas, tapeo o salir con compañeros después del trabajo. Vivir en EE.UU. no es fácil, la sanidad da miedo, crédito, deuda y consumo forman parte del sistema donde “el dinero fluye como un tsunami”. La mayoría han presenciado tiroteos, niños viviendo en la calle y situaciones que obligan a “hacerse de piedra” para sobrevivir emocionalmente. “Aquí puedo crecer, ahorrar y aprender. España será donde disfrute"