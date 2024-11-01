Varios españoles residentes en Estados Unidos coinciden en la gran lección laboral que deberíamos copiar en España: "aquí valoran la ambición y el sobresalir"

"Si quieres estar tranquilo, España es tu país. Si quieres trabajar, trabajar y trabajar, lo es EE.UU.". “Tu trabajo te define”. No hay sobremesas, tapeo o salir con compañeros después del trabajo. Vivir en EE.UU. no es fácil, la sanidad da miedo, crédito, deuda y consumo forman parte del sistema donde “el dinero fluye como un tsunami”. La mayoría han presenciado tiroteos, niños viviendo en la calle y situaciones que obligan a “hacerse de piedra” para sobrevivir emocionalmente. “Aquí puedo crecer, ahorrar y aprender. España será donde disfrute"
- Al menos en California, des de hace años, el precio de la vivienda no puede subir más de un 10% anual por barrio.
- Los autónomos hacen las facturas en una web del estado, reciben el pago al día después de cobrar con los impuestos descontados. 100% de tasa de cobro a 30 días.
- Los mini-juicios por un presupuesto, un daño, etc. Por ejemplo no respetar un presupuesto, provocar una avería en una reforma, etc. Son muy habituales y rápidos.
- Salvo excepciones, a las 22h hay silencio de verdad...
Todos los liberales wannabes defendéis y hacéis alabanzas de los que más tienen porque tenéis envidia y os encantaría ser como ellos, aunque jamás os vayáis siquiera a acercar a una millonésima parte de su net worth.
Respecto a la noticia, básicamente irse a USA es saber que vas a estar puteado pero que vas a hacer caja. Es exactamente lo mismo que hacen los malvados y terribles inmigrantes ilegales que vienen a España, pero claro, esos son negros, moros o simplemente diferentes. No como los valientes españoles expat.
Uno tiene derecho a hacer ingeniería fiscal, el resto a criticar.
Porque hasta donde yo tengo entendido... resulta que los mecanismos de ingenieria financiera normalmente hacen uso de legislaciones transnacionales...
El Estado compra usando economías de escala. Que dones algo a uno o varios hospitales, no te permite hacer economía de escala.
Así que tu argumento se cae con un principio básico en economía.
Luego si quieres hablamos de eficiencias en la gestión. Pero para aprovechar las economías de escala cuanto menos descentralizado mejor.
Soluciones:
- Salir de la UE
- Competir como locos a ver quien establece el menor impuesto de sociedades
- Joderse y aguantarse
Parece que la 3a es la mejor opción.
"La mayoría han presenciado tiroteos, niños viviendo en la calle y situaciones que obligan a “hacerse de piedra” para sobrevivir emocionalmente."
Espero que no acabe como esa pareja que hace meses se vinieron de EEUU a tratarse de una enfermedad a España después de decir lo glorioso que era EEUU
Pepitos lamiendo escroto de mil-millonarios deberia considerarse deporte olimpico. Medallacas de oro que nos llevabamos.
#2 EDIT: el éxito es conciliar lo personal con lo laboral y ser feliz en ambos ámbitos. Acumular dinero por acumularlo y a cualquier precio, solo es avaricia.
Y bien criticado que está.
Lo cortés no quita lo valiente.
Quizas se puede ir de vacaciones hasta al infierno o residir temporalmente , pero afrontando unos riesgos tan altos que para la mayoria es absurdo.
Estados Unidos multiplica por 136 las muertes por arma de fuego que hay en España
El precio a pagar para mi cobrar 136 veces mas para que me compense , ya que tengo 136 veces mas riesgo. y no creo que paguen eso.
-Que bien deporta el ICE.
-Que bien gestionadas están las cárceles salvadoreñas.
Un alto ejecutivo americano estaba en el muelle de un pueblito costero cuando llegó un botecito con un solo pescador. Dentro del bote había varios atunes de buen tamaño.
El americano elogió al pescadir por la calidad del pescado y le pregunto: - "¿Cuánto tiempo le tomó pescarlos?".
El pescador respondió: - "En muy poco tiempo. cuestión de minutos".
El americano de nuevo le preguntó: - "¿Porqué no permaneces… » ver todo el comentario