Varios españoles residentes en Estados Unidos coinciden en la gran lección laboral que deberíamos copiar en España: "aquí valoran la ambición y el sobresalir"

"Si quieres estar tranquilo, España es tu país. Si quieres trabajar, trabajar y trabajar, lo es EE.UU.". “Tu trabajo te define”. No hay sobremesas, tapeo o salir con compañeros después del trabajo. Vivir en EE.UU. no es fácil, la sanidad da miedo, crédito, deuda y consumo forman parte del sistema donde “el dinero fluye como un tsunami”. La mayoría han presenciado tiroteos, niños viviendo en la calle y situaciones que obligan a “hacerse de piedra” para sobrevivir emocionalmente. “Aquí puedo crecer, ahorrar y aprender. España será donde disfrute"

#6 No hay absolutamente nada que España deba copiar de ese estado fallido ni de su régimen fascista.
Ze7eN
No hay absolutamente nada que España deba copiar de ese estado fallido ni de su régimen fascista.
Graffin
#6 Permíteme que discrepe. Hay un tal Luigi que nos ha enseñado como hay que solucionar las cosas cuando la avaricia destroza un servicio crítico y necesario.
#62 cabrerenc
#6 No es cierto hay cosillas que me alucinan. Siempre se ha dicho eso de no innoves, copia. Pero aquí siempre se copia mal.
- Al menos en California, des de hace años, el precio de la vivienda no puede subir más de un 10% anual por barrio.
- Los autónomos hacen las facturas en una web del estado, reciben el pago al día después de cobrar con los impuestos descontados. 100% de tasa de cobro a 30 días.
- Los mini-juicios por un presupuesto, un daño, etc. Por ejemplo no respetar un presupuesto, provocar una avería en una reforma, etc. Son muy habituales y rápidos.
- Salvo excepciones, a las 22h hay silencio de verdad...
angelitoMagno
Pues la entradilla parece la definición de un estado fallido
#41 Seat127
#10 o de psicopatas
Andreham
#18 Se le vanagloria por envidia, más bien.

Todos los liberales wannabes defendéis y hacéis alabanzas de los que más tienen porque tenéis envidia y os encantaría ser como ellos, aunque jamás os vayáis siquiera a acercar a una millonésima parte de su net worth.

Respecto a la noticia, básicamente irse a USA es saber que vas a estar puteado pero que vas a hacer caja. Es exactamente lo mismo que hacen los malvados y terribles inmigrantes ilegales que vienen a España, pero claro, esos son negros, moros o simplemente diferentes. No como los valientes españoles expat.
ipanies
Fomentan la competitividad toxica donde solo triunfan los psicópatas y los hijosdeputa.
#3 mrM4
EEUU pa quien lo quiera
lonnegan
Yo no quiero sobresalir, quiero vivir tranquilo y feliz. Y no me hace feliz ser rico a costa de currar 60 horas a la semana. Me gusta mi tapeo y mi afterwork. Que por cierto, allí muchos trabajan eso y ni son ricos, a duras penas pagan la hipoteca. Y eso teniendo salud, el dia que falle...
#55 Zerjillo
#7 Por supuesto. Es que lo cachondo de estos gurús es que sufren del sesgo del superviviente. Como a ellos les ha ido bien, es que es fácil conseguirlo. Solo hay que hacer como ellos. Pero en EEUU muchísima gente vive de puta pena dejándose los cuernos en sus trabajos.
#16 alkalin
#12 La crítica es un derecho fundamental.

Uno tiene derecho a hacer ingeniería fiscal, el resto a criticar.
ChatGPT
#16 en serio no ves la disociación de criticar al que cumple la ley que no te gusta y no al que puede cambiarla y no lo hace?

Qué curiosos son los sesgos
#30 alkalin
#19 Se puede criticar a ambos.

Usa tu derecho fundamental. Es tu derecho
ChatGPT
#30 ya, pero curiosamente solo se critica a uno…
#35 alkalin
#32 Yo solo te veo criticar a uno, efectivamente. Pero al Estado.

Puedes criticar a ambos, te animo.
ChatGPT
#35 es que aquí el criticable es el que hace la ley, no el que la cumple. Por mucho que metas temas subjetivos para empujar la balanza
#42 alkalin
#38 A ambos. Ya que efectivamente cumple la ley pero sobre la línea difusa entre cumplirla y no cumplirla, por eso se le llama ingeniería fiscal porque busca el límite.
ChatGPT
#42 y sigues mirando solo al lado del que cumple la ley, y bo al del que hace la ley.

Chao!
#45 alkalin
#43 y tu solo ves la otra parte.
skaworld
#19 asi por curiosidad... como planteas tu ponerle coto a ello?
Porque hasta donde yo tengo entendido... resulta que los mecanismos de ingenieria financiera normalmente hacen uso de legislaciones transnacionales...

CC #19 #21
#26 alkalin
#20 En realidad no.

El Estado compra usando economías de escala. Que dones algo a uno o varios hospitales, no te permite hacer economía de escala.

Así que tu argumento se cae con un principio básico en economía.
Findeton
#26 No, el principio de economía es que la economía funciona mejor de forma descentralizada.
#37 alkalin
#33 Yo hablo de economía de escala, no te vayas por las ramas.

Luego si quieres hablamos de eficiencias en la gestión. Pero para aprovechar las economías de escala cuanto menos descentralizado mejor.
Graffin
#37 Lo que te quiere explicar nuestro experto económico de cabecera es que Amancio, como es rico, sabe mejor que nadie las máquinas que hay que comprar. Los pobres no sabemos manejar el dinero, por eso prefiere tomar cartas en el asunto y no dejar que los médicos decidan lo que hace falta.
2 K 19
#54 Zerjillo
#47 Claro que sí. De hecho, yo me he planteado que si alguna vez necesito una operación chunga, pedirle a Amancio que me haga de cirujano. Un tío tan bueno, tan listo, seguro que lo hace fetén. Alabado sea Amancio!
EsanZerbait
Por ley, el que piense esas gilipolleces, debería quedarse a jubilarse en el país en que ha cotizado
Nómada_sedentario
#12 confundes legal con ético
ChatGPT
#21 tienes razón, es muy poco ético que un gobierno, pudiendo, no legisle para impedir que haya ingeniería fiscal
Nómada_sedentario
#24 como en otros tantos temas legislativos, por suerte o por desgracia pertenecemos a organizaciones supranacionales (UE, OCDE) donde se obliga legalmente a permitir ciertas maniobras financieras, como por ejemplo instalar tu sede, matriz, o sociedades operativas en cualquier otro país (UE) aunque ello implique una menor recaudación impositiva en el país de origen del grupo empresarial.
Soluciones:
- Salir de la UE
- Competir como locos a ver quien establece el menor impuesto de sociedades
- Joderse y aguantarse
Parece que la 3a es la mejor opción.
Tu qué opinas?
#22 omega7767
menuda descripción asquerosa da de EEUU
"La mayoría han presenciado tiroteos, niños viviendo en la calle y situaciones que obligan a “hacerse de piedra” para sobrevivir emocionalmente."

Espero que no acabe como esa pareja que hace meses se vinieron de EEUU a tratarse de una enfermedad a España después de decir lo glorioso que era EEUU
hakcer_dislexico
Ese puto estado fallido destinado a la teocracia mongoloide no esta para dar lecciones de una mierda a nadie
StuartMcNight
#12 Nadie paga mas a hacienda sabiendolo.... pero tampoco nos las damos de heroes salvadores de la patria por donar 4 maquinitas a un hospital que sufre de escasez porque el amiwito muy patriota y mucho patriota decide pagar impuestos en terceros paises porque asi se puede ganar unos cuantos cientos de millones mas para su bolsillo.

Pepitos lamiendo escroto de mil-millonarios deberia considerarse deporte olimpico. Medallacas de oro que nos llevabamos.
StuartMcNight
Podran tener o no tener razon pero leyendo las declaraciones y los comentarios que hacen.... menuda panda de gilipollas han ido a entrevistar.
bacilo
No volváis
Dragstat
#18 yo personalmente no entiendo eso de la envidia, a no ser que tú objetivo vital sea hacer algo con tanto dinero la mayoría de nosotros podría vivir perfectamente bien sin dar palo al agua con menos del 0,1% de la fortuna de Ortega. Sin tener que tener tanto. Solo por el hecho de ir por la calle y que no te conozcan, y por seguridad, no merece la pena ni cambiarse. Además le quedan dos telediarios.
Findeton
En España somos más de criticar a los que tienen éxito, como Amancio Ortega.
ur_quan_master
Gracias, pero no, gracias.

Si os gusta quedaros ahí y no deis pol saco.

#2 EDIT: el éxito es conciliar lo personal con lo laboral y ser feliz en ambos ámbitos. Acumular dinero por acumularlo y a cualquier precio, solo es avaricia.
#53 Zerjillo
#4 Justo eso venía yo a decir. El baremo del "éxito" en esta sociedad está podrido. Para mí triunfar es conseguir lo suficiente para cubrir tus necesidades (tu seleccionas hasta donde necesitas) trabajando lo mínimo posible. Y en general, aprecio mucho a la gente que no necesita mucho (ni aparentar).
#8 alkalin
#2 Amancio Ortega es un referente español, ahora si, cuando hace donaciones a hospitales mientras usa ingeniería fiscal para pagar menos: se le critica.
Y bien criticado que está.

Lo cortés no quita lo valiente.
ChatGPT
#8 por qué criticas al que hace ingeniería fiscal para pagar menos (completamente legal, u algo que haríamos todos si pudiéramos, de hecho nadie paga de más a hacienda sabiéndolo…) y no al gobierno que legisla para que eso se pueda hacer?
Findeton
#8 Y se le debería aplaudir. Desde luego hace mucho mejor uso del dinero que la mafia estatal.
Mark_
#8 un referente de la explotación laboral, si.
angelitoMagno
#8 Ninguna deducción fiscal obtenida por una donación supera jamás a la cantidad donada.
skaworld
#2 o tu, que intuyo que....supongo que... gracias a... un encomiable trabajo duro y al emprendimiento has levantado un imperio financiero sin parangon en occidente ¿No?
#15 omega7767
#2 a Amancio no se le critica precisamente por tener éxito
Findeton
#15 Se le critica por envidia, básicamente.
StuartMcNight
#2 Libertarios calientes lamiendo escroto de multimillonario en tu zona. Contactalos.
Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#2 yo es que me da cosilla apoyar a alguien que usa mano de obra esclava en brasil o Turquía entre otro países, ya se que a vosotros los ancap eso os la trae al pairo .
#60 egon_
#2 Que fabrique la ropa en Bangladesh y no en España no tiene nada que ver, sin duda.

:troll:
XtrMnIO
Que no hablen muy alto que tienen un pié fuera de Trumplandia.
JackNorte
Todo cuando va bien es positivo , el problema es deducir que siempre ira bien, pero claro cuando la gente empieza a disparar no es una leccion tan positiva. No creo que nadie este dispuesto a trabajar donde pueden matarle , incluso sin ningun tipo de sentido.
Quizas se puede ir de vacaciones hasta al infierno o residir temporalmente , pero afrontando unos riesgos tan altos que para la mayoria es absurdo.
Estados Unidos multiplica por 136 las muertes por arma de fuego que hay en España
El precio a pagar para mi cobrar 136 veces mas para que me compense , ya que tengo 136 veces mas riesgo. y no creo que paguen eso.
pitercio
¡Pero qué mierda de propaganda es esta! No se vive para trabajar, es lo que hace uno para pagar los putos recibos, si no, estaría tocándose los huevos tomando el sol, haciendo deporte, viajando, jugando con los críos o cualquier otra cosa. Y si dices que te apasiona, eso no es un trabajo, es un hobby ¡La virgen, qué pandemia de subnormales!
jdmf
Quién quiera sobresalir, que se vaya a EEUU a trabajar... aquí cobrando raspando el SMI no dan ganas de sobresalir, más bien de la hora de salir.
toshiro
Absolutamente en desacuerdo. EEUU es una mierda pinchada en un palo. Y no deberíamos dejar tampoco que los usanos se vengan a vivir aquí tan alegremente.
uyquefrio
De parte de un residente españolito: www.youtube.com/watch?v=AGGnPr9hTpQ
marraski
esto tiene que ser una puta broma no??.... si tan cojonudo es esa puta mierda de pais porque no se quedan a saborearlo cuando les de la edad de "jubilate como puedas"????, yo a los repatriados de usalandia les metía un buen recargo al volver, en concepto de adelanto por si vienen con karramarro a curarse a la sanidad gratis
ChatGPT
En España en cambio, queremos ser funcionarios
#51 Zerjillo
Madre mía. Lees la entradilla y te das cuenta de que lo que relata es un puñetero infierno. Pero lo ponen como positivo!! Y se supone que luego querrá jubilarse o algo aquí... Si llega en buenas condiciones, claro. Que follen a EEUU y su sistema.
#56 Tecar
Hoy día hay que tener un desequilibrio mental considerable para querer ir a EE.UU.
#59 alkalin
En el próximo episodio:

-Que bien deporta el ICE.
-Que bien gestionadas están las cárceles salvadoreñas.
Gadfly
Americans, iros a la mierda!!!
#57 jengitsme
No conocéis la fábula del alto ejecutivo y el pescador?

Un alto ejecutivo americano estaba en el muelle de un pueblito costero cuando llegó un botecito con un solo pescador. Dentro del bote había varios atunes de buen tamaño.

El americano elogió al pescadir por la calidad del pescado y le pregunto: - "¿Cuánto tiempo le tomó pescarlos?".

El pescador respondió: - "En muy poco tiempo. cuestión de minutos".

El americano de nuevo le preguntó: - "¿Porqué no permaneces…   » ver todo el comentario
canduteria
Ahí son idiotas perdidos.
