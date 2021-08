¿La variante Delta hace que los jóvenes se enfermen peor y más rápido?

Muchos de los pacientes con COVID-19 que llegan ahora al hospital no sólo no están vacunados, sino que son mucho más jóvenes de 50 años, lo que supone un cambio radical con respecto a los pacientes frágiles y de mayor edad que se vieron cuando la pandemia surgió por primera vez el año pasado.Los estudios realizados en un puñado de países sugieren que la variante puede causar una enfermedad más grave, pero no hay datos definitivos que demuestren que la nueva variante sea de algún modo peor para los adultos jóvenes.