La variante británica es más transmisible pero no aumenta la gravedad

Dos investigaciones publicados en The Lancet concluyen que los pacientes infectados con la variante británica (B.1.1.7) no desarrollan síntomas más graves [...] Entre 341 pacientes cuyos test de Covid-19 fueron secuenciados, los expertos identificaron, entre otros hallazgos, que el 58% tenía la B.1.1.7. y un 42% no. De aquellos que se infectaron con la B.1.1.7. el 36% se puso gravemente enfermo o murió frente a un 38% de los que se infectaron con una cepa diferente a la citada [...] Otro estudio analizó datos de 36,920 usuarios británicos.