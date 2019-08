De Vargas Llosa a Albert Einstein: diez famosos que se casaron con su prima  

Charles Darwin. El naturalista y creador de la teoría de la evolución no andaba demasiado al corriente de los peligros del matrimonio entre primos hermanos. O los ignoraba, guiado por su corazón, cuando contrajo matrimonio con su prima carnal Emma. Tuvieron 10 hijos, todos sin mayores problemas. Claro que podría ser porque la madre les tocaba el piano mientras se gestaban, habilidad que, por cierto, era hereditaria según defendía en ‘The Descent of Man and Selection in Relation to Sex’.