Varapalo del Consejo de Europa a España: le pide que libere a los presos y retire las euroórdenes

El Comité de Asuntos Legales del Consejo de Europa (COE), por sus siglas en inglés, Council of Europe Committee on Legal Affairs, pide a España que «suelte o libere» los presos políticos catalanes y que retire las peticiones de extradición contra el ex Carles Puigdemont y los ex consellers en Bélgica. Redactada por un ponente que ha hecho una investigación sobre el terreno, la resolución también reclama la reforma de los delitos de rebelión y sedición para evitar «penas desproporcionadas por transgresiones no violentas» o para...